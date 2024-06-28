США раскритиковали Венгрию за расследование против антикоррупционных организаций

Соединенные Штаты раскритиковали расследование в Венгрии в отношении двух антикоррупционных организаций, которое начало Управление по защите суверенитета, отслеживающее "иностранное влияние" на страну.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил Государственный департамент США.

В заявлении Госдепа говорится, что он "глубоко обеспокоен" расследованиями и назвал их "драконовскими действиями".

Ведомство отметило, что попытки венгерского правительства преследовать, запугивать и наказывать независимые организации противоречит принципам демократического управления, основанным на верховенстве права.

Реклама:

"Этот закон не ограничивает возможности этого субъекта ущемлять права человека и основные свободы собственных граждан и ставит под угрозу любую страну, юридическое лицо или лицо, которое решит сотрудничать с ними", – говорится в заявлении.

Госдеп заверил, что США будут продолжать выступать в защиту организаций гражданского общества и свободы СМИ "от этих антидемократических мер".

Ранее Управление по защите суверенитета Венгрии, которое отслеживает "иностранное влияние" на страну, начало расследование против венгерского отделения антикоррупционной организации Transparency International.

С февраля в Венгрии, согласно закону о "защите суверенитета", работает новое Управление по защите суверенитета, возглавляемое бывшим руководителем проправительственных СМИ. Оно имеет полномочия вести по собственному усмотрению расследование против любой организации, которую подозревают в финансировании из-за рубежа, и требовать ее закрытия.

Также закон запрещает кандидатам и политическим партиям "использовать иностранное финансирование для влияния" под угрозой уголовной ответственности.

Венгерские общественные организации ранее выступили против закона, назвав его таким, что позволяет венгерским властям фактически преследовать любого за инакомыслие.

Негативное заключение по закону также предоставила Венецианская комиссия Совета Европы.