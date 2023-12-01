Более 100 организаций Венгрии - против Орбанова закона о "защите суверенитета"

Более ста венгерских неправительственных организаций выступили с совместным заявлением против законопроекта о создании офиса по "защите суверенитета", который инициировали в партии "Фидес" премьер Венгрии Виктора Орбана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

По мнению подписантов заявления, формулировки законопроекта являются намеренно расплывчатыми, что позволит новому офису обозначать любое публичное высказывание как такое, что "служит иностранным интересам и угрожает суверенитету Венгрии".

"Страна, где люди не могут представлять свои интересы, не является демократической. Там, где организации гражданского общества не могут свободно действовать, наши основные права не соблюдаются. Нет свободы в стране, где граждан обвиняют в служении иностранным интересам, если они выражают свое мнение относительно общественных дел", – говорится в заявлении.

Обращение подписали, среди прочего, венгерское представительство Amnesty International, Budapest Pride, Венгерский Хельсинский комитет и Венгерский союз гражданских свобод (TASZ).

Так называемый законопроект о "защите суверенитета" в парламент Венгрии 21 ноября подал лидер парламентской фракции "Фидес" Мате Кочиш.

Он предусматривает, что с 1 февраля в Венгрии будет действовать "офис защиты суверенитета", а политикам и кандидатам в депутаты будет грозить тюремное заключение за получение "иностранного финансирования" в избирательной кампании.

Кроме иностранных пожертвований, организациям, участвующим в муниципальных выборах, запретят принимать пожертвования от венгерских юридических лиц или организаций без статуса юридического лица, а также запретят анонимные пожертвования.

В Совете Европы заявили, что идея Венгрии создать "офис защиты суверенитета" представляет угрозу для демократических свобод и прав человека.