"Венецианка": Венгрия не должна создавать орган по "защите суверенитета", который не будет независимым

Венецианская комиссия Совета Европы заявила, что не видит необходимости создания в Венгрии Управления защиты суверенитета – спорного органа, против которого ранее выступили в ЕС и США.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем заключении относительно закона Венгрии "О защите национального суверенитета" Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела основные элементы этого закона, в частности запрет иностранного финансирования избирательных кампаний, а также создание и деятельность Управления защиты суверенитета.

Комиссия отметила, что введение ограничений на иностранное финансирование политических партий и избирательных кампаний в принципе соответствуют лучшим международным практикам и стандартам.

Однако в заключении подчеркивается, что положения закона выходят за рамки избирательных кампаний и охватывают политическую деятельность в более широком смысле. Причина и необходимость такого широкого подхода "не были обоснованы венгерскими властями", говорится в заключении.

Часть закона, распространяющая запрет на получение иностранного финансирования, которая в прошлом касалась только политических партий, является совместимой с международными стандартами при условии внесения изменений в положения, которые предусматривают определенные исключения из новых ограничений, а также более точные их определения.

В заключении ставится под сомнение правовая основа для создания Управления защиты суверенитета как защитника "конституционной идентичности", в то время как оно уполномочено защищать "национальный суверенитет".

Отмечено, что в демократическом государстве угрозам, определенным в обосновании закона, обычно противодействуют через обычные государственные институты, такие как суды и правоохранительные органы. Управление защиты суверенитета не должно посягать на конституционные полномочия этих органов, и Венецианская комиссия не видит необходимости в его создании.

Кроме того, Венецианская комиссия отмечает, что закон не обеспечивает достаточных гарантий независимости Управления. Как "орган государственного управления", президент и вице-президент которого назначаются и увольняются исполнительной ветвью власти, Управление не может считаться "независимым органом".

Кроме того, Управление защиты суверенитета наделено чрезвычайно широкими – и нечетко определенными – полномочиями. Оно может вмешиваться в частную жизнь любого юридического или физического лица и заниматься травлей этого лица, не будучи при этом подконтрольным и не имея никакого механизма пересмотра.

Кроме того, закон не предоставляет достаточных гарантий независимости Управления, что может привести к произвольному и политически мотивированному применению закона. Таким образом, существует высокий риск того, что создание и деятельность Управления будет иметь негативное влияние на свободные и демократические дебаты в Венгрии.

Комиссия рекомендовала отменить закон в частях, касающихся Управления защиты суверенитета, предоставить более детальное определение "иностранной поддержки", учитывая различные типы источников финансирования и сотрудничество политических партий на международном уровне, точнее определить в новых положениях закона "О выборах" запрещенные виды деятельности.

Заключение было подготовлено по запросу Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы. Он основывается на результатах визита делегации Венецианской комиссии в Будапешт в феврале 2024 года.

В феврале Европейский Союз начал юридическую процедуру против Венгрии из-за ее так называемого закона "О защите суверенитета", который, по словам независимых СМИ и общественных организаций, направлен на их запугивание.

США выразили обеспокоенность решением Будапешта принять закон, который предусматривает создание так называемого Управления по защите суверенитета.