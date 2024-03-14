В Италии TikTok оштрафовали на 10 млн евро за недостаточную защиту несовершеннолетних

Итальянский регулятор AGCM оштрафовал приложение TikTok на 10 млн евро за недостаточные меры защиты несовершеннолетних от вредного для них контента.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Регулятор сообщил 14 марта о наложении штрафов на три отдела TikTok на общую сумму 10 млн евро, считая недостаточной проверку контента на то, не является ли он вредным для несовершеннолетних пользователей.

"TikTok не принял адекватных мер для предотвращения распространения такого контента и не полностью выполняет согласованные им руководящие принципы, уверяя пользователей, что платформа является безопасной", – говорится в заявлении AGCM.

В частности, регулятор обратил внимание на так называемые "челленджи" в TikTok, которые нередко становятся вирусными среди молодежи, а "задания" в них бывают сомнительной безопасности.

В Палате представителей США тем временем одобрили проект закона, которым хотят запретить TikTok, если китайская компания-владелец не перепродаст свои американские активы в следующие полгода.

Напомним, в феврале Еврокомиссия запустила официальное расследование возможных нарушений приложением TikTok новых цифровых правил ЕС, направленных на защиту несовершеннолетних пользователей и прозрачности рекламы.