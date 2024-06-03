Спикер парламента Грузии подписал скандальный закон об "иноагентах"

В Грузии завершилась процедура принятия широко раскритикованного закона "О прозрачности иностранного влияния", известного как закон об "иноагентах" или "российский закон" – документ подписал спикер парламента Шалва Папуашвили.

[Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил на брифинге, сообщает SOVA.

Конституция Грузии предусматривает, что если президент после преодоления вето парламентом отказывается подписать закон, его в течение пяти дней подписывает и публикует спикер парламента.

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"Сегодня я подписал закон "О прозрачности иностранного влияния". Основная цель этого закона – усилить устойчивость политической, экономической и социальной систем Грузии к внешнему вмешательству", – заявил Папуашвили.

По его словам, за 60 дней все организации, "имеющие значительное иностранное финансирование", должны будут зарегистрироваться на специальном портале, который еще предстоит создать.

Правящая партия приняла закон со второй попытки - в прошлом году "Грузинская мечта" отозвала документ после массовых протестов и столкновений демонстрантов с силовиками.

Президент Саломе Зурабишвили наложила вето на закон, но у парламентского большинства хватило голосов, чтобы преодолеть его. Запад настойчиво призвал Тбилиси не принимать закон в его нынешнем виде, на улицах городов Грузии проходили массовые протесты.

В Евросоюзе после окончательного принятия закона предупредили, что "рассматривают все варианты" реагирования на эти действия Тбилиси.

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