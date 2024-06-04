Госдеп прокомментировал отказ Китая от участия в Саммите мира

В Государственном департаменте Соединенных Штатов высказались по поводу отказа Китая от участия в Саммите мира, который 15-16 июня состоится в Швейцарии.

Об этом во время брифинга говорил представитель американского Госдепа Мэтью Миллер, сообщает "Европейская правда".

Представителя внешнеполитического ведомства США спросили, разделяют ли в Госдепе беспокойство президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии КНР на саммите.

Миллер отметил, что Вашингтон поддерживает дипломатические усилия Киева и всегда четко заявлял, что Китай мог бы сыграть полезную дипломатическую роль в решении этого конфликта, если бы хотел.

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"Но сейчас трудно представить, как он может сыграть эту роль, учитывая действия, которые мы видели в течение последних месяцев, направленные на восстановление оборонно-промышленного комплекса России", – указал он.

Представитель Госдепа также пообещал, что США будут продолжать "четко давать понять" Китаю, что они возражают против этих действий.

"И привлечем к ответственности компании и организации, причастные к этим действиям, и мы слышали, что наши европейские коллеги говорят то же самое", – резюмировал Миллер.

В воскресенье президент Владимир Зеленский обвинил Китай в поддержке усилий, направленных на то, чтобы удержать лидеров от участия в саммите в Швейцарии.

Напомним, в пятницу Министерство иностранных дел Китая заявило, что Глобальный саммит мира в Швейцарии не соответствует всем критериям, которые для подобных площадок выдвигает Пекин, из-за чего он там "вряд ли" будет представлен.

Как известно, Китай имеет тесные связи с Россией и воздерживается от критики ее вторжения в Украину. Западные правительства неоднократно обвиняли китайское правительство в предоставлении РФ помощи для ведения войны. В то же время Пекин предлагал свою помощь в мирном урегулировании.

Недавно Зеленский призвал лидеров стран, в частности Китая и США, принять участие в мероприятии.