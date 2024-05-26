Зеленский призвал Байдена и лидера Китая приехать на саммит мира в Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что участие в саммите мира в Швейцарии подтвердили уже более 80 стран и призвал лидеров США и Китая лично принять участие в этом событии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в видеообращении, обнародованном в воскресенье, которое записали в уничтоженной российским ракетным ударом типографии в Харькове.

Зеленский заявил, что Россия пытается нормализовать то, что делает с Украиной, и ни одна страна не может остановить такую агрессию без помощи. Он напомнил также, что Украина уже имеет "самый богатый в мире" опыт выслушивания лжи от России во время попыток переговоров.

"Именно поэтому нам нужны глобальные усилия. Глобальный саммит мира лидеров, которых Россия не сможет обмануть... Уже более 80 стран подтвердили участие, и мы продолжаем работать с лидерами, приглашая их присоединяться", – отметил Зеленский.

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"Призываю глобальных лидеров, которые все еще в стороне от глобальных усилий саммита – лидера США президента Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина. Пожалуйста, продемонстрируйте лидерство в продвижении мира. Реального мира, а не такого, который станет паузой между ударами... Поддержите саммит мира вашим личным лидерством и участием", – добавил президент Украины.

По данным СМИ, президент США Джо Байден, скорее всего, пропустит саммит мира, поскольку он пересекается со сбором средств на предвыборную кампанию в Калифорнии.

Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в мае отмечал, что важно, чтобы Байден присутствовал на саммите мира.