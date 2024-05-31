В Китае сказали, что "вряд ли" приедут на саммит мира в Швейцарии

Министерство иностранных дел Китая заявило, что Глобальный саммит мира в Швейцарии не соответствует всем критериям, которые для подобных площадок выдвигает Пекин, из-за чего он там "вряд ли" будет представлен.

Такое на брифинге 31 мая заявила пресс-секретарь китайского МИД Мао Нин, сообщает "Европейская правда".

По словам Мао, мирные конференции по вторжению России в Украину должны, по мнению Китая, отвечать "трем важным элементам: признание со стороны России и Украины, равноправное участие всех сторон и честное обсуждение всех мирных планов".

"В противном случае мирная конференция вряд ли сможет сыграть существенную роль в восстановлении мира", – добавила она.

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Пресс-секретарь МИД Китая заявила, что, учитывая публичную информацию, "не похоже, что три элемента, предложенные Китаем, будут выполнены", поэтому Пекин "вряд ли сможет принять участие во встрече, и мы проинформировали соответствующие стороны о наших соображениях и беспокойстве".

Об отказе китайского представителя приехать на саммит в Швейцарии ранее сообщило Reuters со ссылкой на источники.

Как известно, Китай имеет тесные связи с Россией и воздерживается от критики ее вторжения в Украину. Западные правительства неоднократно обвиняли китайское правительство в предоставлении РФ помощи для ведения войны. В то же время Пекин предлагал свою помощь в мирном урегулировании.

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что от Китая на Саммите мира может присутствовать только высокопоставленный государственный служащий.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран, в частности, Китая и США принять участие в мероприятии.