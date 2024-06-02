Зеленский: Китай помогает РФ давить на другие страны, чтобы они не участвовали в Саммите мира

Президент Украины Владимир Зеленский обвиняет Китай в давлении на другие страны для того, чтобы они не участвовали в предстоящем Саммите мира.

Об этом он сказал на пресс-конференции в рамках оборонного форума Shangri-La в Сингапуре, его цитирует AP, сообщает "Европейская правда".

По его словам, этими действиями Китай помогает усилиям РФ в срыве мероприятия в Швейцарии.

"Россия, используя китайское влияние в регионе, используя также китайских дипломатов, делает все, чтобы сорвать мирный саммит", – сказал он.

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"К сожалению, это обидно, что такая большая независимая мощная страна, как Китай, является инструментом в руках Путина", добавил Зеленский.

Напомним, в пятницу Министерство иностранных дел Китая заявило, что Глобальный саммит мира в Швейцарии не соответствует всем критериям, которые для подобных площадок выдвигает Пекин, из-за чего он там "вряд ли" будет представлен.

Как известно, Китай имеет тесные связи с Россией и воздерживается от критики ее вторжения в Украину. Западные правительства неоднократно обвиняли китайское правительство в предоставлении РФ помощи для ведения войны. В то же время Пекин предлагал свою помощь в мирном урегулировании.

Недавно Зеленский призвал лидеров стран, в частности, Китая и США принять участие в мероприятии.