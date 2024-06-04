Столтенберг разочарован решением Китая не ехать на Саммит мира

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сожалеет из-за того, что Китай не будет участвовать в Саммите мира по Украине, который состоится в Швейцарии.

Об этом он заявил в интервью NDR, сообщает "Европейская правда".

Генсек НАТО назвал "прискорбным" заявление Китая о том, что он не примет участия в конференции.

"Я считаю, что мирная конференция является важной платформой для обсуждения пути к длительному миру в Украине", – сказал Столтенберг.

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Он отметил, что на встрече можно было бы обсудить "строительные блоки", которые бы обеспечили долгосрочный и справедливый мир в Украине: "Это ядерная безопасность, восстановление Украины и такие вопросы, как экспорт зерна".

Однако, по его словам, это соответствует предыдущему поведению китайской стороны.

Генсек НАТО раскритиковал Китай за поддержку российской военной экономики с самого начала вторжения.

"Китай пытается поддерживать нормальные отношения с европейскими союзниками по НАТО. В то же время он является важнейшим сторонником войны России против Украины, самой большой и непосредственной угрозы безопасности, с которой мы сталкиваемся здесь, в Европе. Конечно, Китай не может иметь и то, и другое одновременно", – добавил он.

Напомним, в пятницу Министерство иностранных дел Китая заявило, что Глобальный саммит мира в Швейцарии не соответствует всем критериям, которые для подобных площадок выдвигает Пекин, из-за чего он там "вряд ли" будет представлен.

В воскресенье президент Владимир Зеленский обвинил Китай в поддержке усилий, направленных на то, чтобы удержать лидеров от участия в саммите в Швейцарии.

Комментируя отказ Китая участвовать в Саммите, в Госдепе США заявили, что страна могла бы сыграть полезную дипломатическую роль в решении этого конфликта, если бы хотела.

Как известно, Китай имеет тесные связи с Россией и воздерживается от критики ее вторжения в Украину. Западные правительства неоднократно обвиняли китайское правительство в предоставлении РФ помощи для ведения войны.