Столтенберг розчарований рішенням Китаю не їхати на Саміт миру

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг шкодує через те, що Китай не братиме участі у Саміті миру щодо України, який відбудеться у Швейцарії.

Про це він заявив в інтерв’ю NDR, повідомляє "Європейська правда".

Генсек НАТО назвав "прикрою" заяву Китаю про те, що він не візьме участі в конференції.

"Я вважаю, що мирна конференція є важливою платформою для обговорення шляху до тривалого миру в Україні", – сказав Столтенберг.

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Він зазначив, що на зустрічі можна було б обговорити "будівельні блоки", які б забезпечили довгостроковий і справедливий мир в Україні: "Це ядерна безпека, відновлення України і такі питання, як експорт зерна".

Однак, за його словами, це відповідає попередній поведінці китайської сторони.

Генсек НАТО розкритикував Китай за підтримку російської військової економіки з самого початку вторгнення.

"Китай намагається підтримувати нормальні відносини з європейськими союзниками по НАТО. Водночас він є найважливішим прихильником війни Росії проти України, найбільшої і безпосередньої загрози безпеці, з якою ми стикаємося тут, в Європі. Звичайно, Китай не може мати і те, і інше одночасно", – додав він.

Нагадаємо, у п'ятницю Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що Глобальний саміт миру у Швейцарії не відповідає всім критеріям, які для подібних майданчиків висуває Пекін, через що він там "навряд чи" буде представлений.

У неділю президент Володимир Зеленський звинуватив Китай у підтримці зусиль, спрямованих на те, щоб утримати лідерів від участі в саміті у Швейцарії.

Коментуючи відмову Китаю брати участь у Саміті, у Держдепі США заявили, що країна могла б відіграти корисну дипломатичну роль у вирішенні цього конфлікту, якби хотіла.

Як відомо, Китай має тісні зв'язки з Росією і утримується від критики її вторгнення в Україну. Західні уряди неодноразово звинувачували китайський уряд в наданні РФ допомоги для ведення війни. Водночас Пекін пропонував свою допомогу у мирному врегулюванні.