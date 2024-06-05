Президент США Джо Байден на этой неделе встретится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским во время их пребывания во Франции на мероприятиях, посвященных Дню высадки союзников в Нормандии, а через неделю они проведут встречу в Италии в рамках саммита G7.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил советник президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает CNN.

Представитель Белого дома сказал об этом журналистам на борту самолета с американским лидером, который вылетел во Францию.

"Пока он будет в Нормандии, у него будет возможность встретиться с президентом Зеленским и поговорить с ним о состоянии дел в Украине, а также о том, как мы можем продолжить и углубить нашу поддержку Украины", – сказал Салливан.

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Он добавил, что Байден, как ожидается, также встретится с украинским лидером во время саммита государств "Группы семи" в Италии на следующей неделе.

"В течение чуть более чем недели президент проведет две предметные встречи с президентом Зеленским", — отметил Салливан.

Ранее сообщалось, что на мероприятиях, посвященных Дню высадки в Нормандии, будут присутствовать президент США Джо Байден, президент Украины Владимир Зеленский и члены британской королевской семьи.

Также стало известно, что в саммите G7 13-15 июня в Италии примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

На саммите, который будет в значительной степени сосредоточен на войне в Украине и конфликте на Ближнем Востоке, ожидается одобрение плана "Группы семи" по использованию замороженных российских активов.

В Белом доме сообщили, что руководители государств "Группы семи" обсудят поддержку Украины и привлечение России к ответственности за развязанную ею полномасштабную агрессию.