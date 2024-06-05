Визит Зеленского в Париж состоится в пятницу, стали известны детали
Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и еще рядом должностных лиц состоится в пятницу 7 июня.
Как сообщает "Европейская правда", такую дату встречи приводит Le Monde, ссылаясь на Елисейский дворец.
Согласно этому сообщению, Зеленского ждут в Париже в пятницу 7 июня, после торжественных мероприятий к годовщине высадки союзнических войск в Нормандии во время Второй мировой войны.
Зеленский встретится также с министром обороны Франции Себастьеном Лекорню и они посетят предприятия оружейной группы KNDS под Парижем, где изготавливаются артиллерийские боеприпасы.
В программе визита также выступление Зеленского за трибуной Национальной ассамблеи – нижней палаты парламента Франции, и переговоры с ее главой Яэль Брон-Пиве, которая в марте приезжала в Украину.
Визит Зеленского Макрон анонсировал еще на прошлой неделе, при этом украинская сторона его пока не подтверждала.
СМИ недавно сообщили, что Франция вскоре может отправить военных инструкторов в Украину, несмотря на беспокойство некоторых союзников и критику со стороны России.
Утверждается, что о таком решении Париж может объявить как раз по случаю визита Зеленского в конце этой недели.