В ОП подтвердили участие Зеленского в саммите G7

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите G7 в Италии, который состоится 13-15 июня.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, которого цитирует Суспільне.

По словам спикера, Зеленский будет участвовать или онлайн, или лично.

"Это без сомнений. G7 – наши основные партнеры. Мы будем говорить с ними о ключевых темах наших отношений, включая диалоги в двусторонних форматах с государствами "семерки", – сказал Никифоров.

Реклама:

Он добавил, что с США, которые будут участвовать в саммите, Зеленский намерен обсудить дальнейшее наращивание оборонной поддержки, развитие коалиции западных истребителей и шаги по ускорению поставок F-16.

Также одной из ключевых тем станет усиление украинской ПВО дополнительными системами и ракетами к ним.

По словам Никифорова, это также было предметом обсуждения между Зеленским и министром обороны США Ллойдом Остином на конференции "Шангри-Ла" в Сингапуре.

"Эта тема была основной. Сейчас идет активная работа, чтобы системы ПВО поступали в Украину. Ожидаем публичных положительных решений уже в ближайшее время", – рассказал он.

Ранее итальянский премьер Джорджия Мелони рассказала, что Зеленский примет участие в саммите "Группы семи", который состоится 13-15 июня в городе Бриндизи на юге Италии.

Она не уточнила, будет ли Зеленский в Италии лично или присоединится по видеосвязи.

СМИ ранее писали, что украинский президент Владимир Зеленский может посетить саммит G7, но официального подтверждения не было.

На саммите, который будет в значительной степени сосредоточен на войне в Украине и конфликте на Ближнем Востоке, ожидается одобрение плана "Группы семи" по использованию замороженных российских активов.