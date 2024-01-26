Финляндия сделала первый шаг для запрета продажи недвижимости россиянам

Министр обороны Финляндии Антти Хякканен 26 января создал межправительственную рабочую группу, которая проверит возможность полного запрета продажи недвижимости физическим и юридическим лицам из России.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Группа должна изучить законодательные возможности запрета покупки недвижимости в Финляндии лицами из РФ и подготовить соответствующие предложения. Основанием для такого шага Хякканен назвал национальную безопасность.

"Мы знаем, что Россия также может пытаться использовать недвижимость для определенных видов влияния. Трудно проконтролировать и заранее оценить, какие именно объекты могут вызвать проблемы", – пояснил глава финского Минобороны.

Он не исключил, что финальный законопроект может содержать исключения, которые не будут представлять угрозу нацбезопасности Финляндии.

"Россия, которая ведет агрессивную захватническую войну в Европе, своими действиями показала, что готова использовать различные слабые места, которые находит в западных обществах. Например, безопасность границ, критическую инфраструктуру и объекты недвижимости необходимо защищать заранее, чтобы они не могли быть использованы для дестабилизации общества", – констатировал Хякканен.

Рабочая группа будет работать до 31 марта, уточнило Министерство обороны Финляндии.

С 2023 года в Финляндии вступил в силу закон, который в отдельных случаях требует разрешения оборонного ведомства для заключения сделок о купле-продаже недвижимости.

Министерство обороны Финляндии обосновывает негативные решения о разрешении на покупку недвижимости, среди прочего, угрозами национальной обороне или защите территориальной целостности.