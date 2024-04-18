В Финляндии считают, что собственность росолигархов представляет угрозу безопасности страны

Председатель оборонного комитета парламента Финляндии Юкка Копра считает, что российские олигархи, владеющие недвижимостью в стране, могут сотрудничать с разведкой России.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в интервью Ilta-Sanomat.

Как напомнил Копра, россияне годами скупали различные виды собственности в Финляндии, что, по оценке финской контрразведки SUPO, может представлять угрозу для безопасности страны. Ведь Россия использовала недвижимость в Украине для подобных целей накануне вторжения.

"Это было систематически. Они покупали и арендовали квартиры, дома, недвижимость. Когда началось вторжение, на месте были люди в гражданском", – рассказывает он.

Глава оборонного комитета финского парламента считает, что росолигархам никто не указывает строить виллы или покупать недвижимость для Путина – но они могут делать это по собственной инициативе, якобы как услугу режиму.

"Следует помнить, что если владельцем недвижимости является россиянин, достаточно телефонного звонка или письма от спецслужб, чтобы передать ее государству, независимо от того, насколько добрыми намерениями руководствуется частный владелец. У них есть средства, чтобы очень быстро изменить российскую собственность за рубежом", – говорит Копра.

Финский депутат прокомментировал для Ilta-Sanomat информацию о российских дачах, расположенных на крупнейшем финском озере Сайма – куда, по слухам, несколько лет назад приезжал "на рыбалку" сам Владимир Путин.

Один из участков на берегу озера Сайма, по данным IS, еще в 2009 году приобрел давний друг Путина, судья Виктор Хмарин, который построил там летний дом и деревянную виллу.

Напомним, с 2023 года в Финляндии вступил в силу закон, который в отдельных случаях требует разрешения оборонного ведомства для заключения сделок о купле-продаже недвижимости. Правительство также рассматривает инициативу о полном запрете продажи недвижимости российским лицам.