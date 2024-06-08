В Италии тоже началось голосование на выборах в Европарламент

Италия стала седьмой страной ЕС, где началось голосование на выборах в Европарламент.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает La Stampa.

Избирательные участки в Италии открылись в 15:00. Голосование проходит сегодня до 23:00 и завтра с 7:00 до 23:00: подсчет голосов начнется сразу после закрытия участков.

В Италии более 51 миллиона итальянцев имеют право прийти на избирательные участки, чтобы выбрать 76 из 720 депутатов Европарламента.

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Согласно опросам, лидером симпатий перед выборами была партия премьер-министра Джорджии Мелони.

Пять лет назад явка на выборах в Европарламент составляла 54,50%, что ниже по сравнению с 2014 годом (57,22%). По мнению некоторых социологов, риск в этом году заключается в том, что явка будет ниже порога в 50%.

Утром в субботу голосование на выборах в Европарламент началось в Латвии, Словакии и на Мальте.

В пятницу 7 июня жители Чехии и Ирландии начали голосование на выборах в Европейский парламент. В Чехии голосование продолжается и в субботу.

Голосование уже прошло в Нидерландах. Там, по данным экзитпола, партия антиукраинского Герта Вилдерса вышла на второе место. Этот результат означает значительный успех для политсилы, поскольку она не имела ни одного места на предыдущих выборах в Европарламент, а теперь ей прогнозируют семь.

Недавний прогноз Politico показал, что после выборов в Европарламент количество депутатов от ультраправых партий превысит количество депутатов от правоцентристской и проукраинской Европейской народной партии.

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