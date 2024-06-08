В Італії теж розпочалося голосування на виборах у Європарламент

Італія стала сьомою країною ЄС, де розпочалося голосування на виборах у Європарламент.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє La Stampa.

Виборчі дільниці в Італії відкрилися о 15:00. Голосування відбувається сьогодні до 23:00 і завтра з 7:00 до 23:00: підрахунок голосів розпочнеться одразу після закриття дільниць.

В Італії понад 51 мільйон італійців мають право прийти на виборчі дільниці, щоб обрати 76 з 720 депутатів Європарламенту.

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Згідно з опитуваннями, лідером симпатій перед виборами була партія прем'єр-міністерки Джорджії Мелоні.

П'ять років тому явка на виборах до Європарламенту становила 54,50%, що нижче у порівнянні з 2014 роком (57,22%). На думку деяких соціологів, ризик цього року полягає в тому, що явка буде нижче порогу в 50%.

Вранці у суботу голосування на виборах до Європарламенту розпочалося у Латвії, Словаччині та на Мальті.

У п’ятницю 7 червня жителі Чехії та Ірландії розпочали голосування на виборах до Європейського парламенту. У Чехії голосування продовжується і в суботу.

Голосування вже пройшло у Нідерландах. Там, за даними екзитполу, партія антиукраїнського Герта Вілдерса прийшла другою. Цей результат означає значний успіх для політсили, оскільки вона не мала жодного місця на попередніх виборах до Європарламенту, а тепер їй прогнозують сім.

Нещодавній прогноз Politico засвідчив, що після виборів до Європарламенту кількість депутатів від ультраправих партій перевищить кількість депутатів від правоцентристської та проукраїнської Європейської народної партії.

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