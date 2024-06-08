У Латвії, Словаччині та на Мальті почалося голосування на виборах до Європарламенту

Ще три країни ЄС, Латвія, Мальта та Словаччина, обирають у суботу депутатів до Європарламенту.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У Латвії голосування відбувається з 8.00 до 20.00. Країні належить відправити до Брюсселя 9 депутатів, а на місця в Європарламенті претендують 16 партій і політичних об'єднань: загалом 271 кандидат.

Громадяни Латвії, а також інших країн ЄС, внесені до місцевого Реєстру виборців, могли проголосувати на виборах до Європарламенту попередньо: минулого понеділка, четверга і п'ятниці. За даними Центральної виборчої комісії Латвії, правом проголосувати достроково на виборах скористалися 128 938 виборців або 8,37% тих, хто має право голосу.

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Мальтійські виборці також сьогодні йдуть на виборчі дільниці, щоб обрати шістьох членів Європейського парламенту та сотні місцевих радників.

Виборчі дільниці відкрилися о 7 ранку і закриються о 10 вечора. Виборці повинні мати при собі документ, що посвідчує право голосу, щоб мати змогу проголосувати.

Депутатів до Європарламенту у суботу обирають і в Словаччині. Виборчі дільниці в країні відкрилися о 7:00 ранку. Обирати кандидатів можна до 22:00. 22 партії та одна коаліція беруть участь у європейських виборах.

Словаки обирають 15 депутатів Європарламенту і вибори відбуваються через три тижні після замаху на прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо.

Нагадаємо, у п’ятницю 7 червня жителі Чехії та Ірландії розпочали голосування на виборах до Європейського парламенту. У Чехії голосування продовжується і в суботу.

В другій половині дня суботи голосування розпочнеться також в Італії. Італія, як і решта країн ЄС, також голосуватиме у неділю.

Голосування вже пройшло у Нідерландах. Там, за даними екзитполу, партія антиукраїнського Герта Вілдерса прийшла другою. Цей результат означає значний успіх для політсили, оскільки вона не мала жодного місця на попередніх виборах до Європарламенту, а тепер їй прогнозують сім.

Нещодавній прогноз Politico засвідчив, що після виборів до Європарламенту кількість депутатів від ультраправих партій перевищить кількість депутатів від правоцентристської та проукраїнської Європейської народної партії.

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