В Болгарии проходят шестые парламентские выборы за три года

В воскресенье в Болгарии проходят шестые за три года парламентские выборы, но, по прогнозу аналитиков, они в очередной раз вряд ли приведут к формированию стабильного правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Последние опросы свидетельствуют о том, что ни одна партия не получит большинства. Некоторые даже допускают, что воскресные выборы выльются в проведение седьмого голосования с 2021 года.

Избирательные участки открылись в 7 утра. Результаты экзитполов будут объявлены сразу после закрытия избирательных участков. Первые частичные результаты ожидают около полуночи. Болгарское время совпадает с украинским.

Реклама:

Согласно последнему опросу Gallup, опубликованному в пятницу, партия ГЕРБ Бойко Борисова лидирует с 25,9% голосов.

За ней следуют три партии, которые ведут напряженную борьбу за второе место – это проевропейская "Мы продолжаем перемены", ультранационалистическая пророссийская партия "Возрождение" и "Движение за права и свободу", которое в основном представляет большое этническое турецкое меньшинство. Им прогнозируют по примерно 15%.

До сих пор за последние несколько лет Болгария пережила пять парламентских выборов, которые пришлись на апрель 2021 года, июль 2021 года, ноябрь 2021 года, октябрь 2022 года и апрель 2023 года.

Болгары также выбирают в воскресенье своих представителей в Европейский парламент вместе с гражданами 20 других государств ЕС, которые голосуют в этот день.

Напомним, скандал с прослушиванием встряхнул избирательную кампанию в Болгарии.

Подробно о сегодняшних досрочных выборах читайте в статье: Станет ли Болгария снова пророссийской?