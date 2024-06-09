У Болгарії проходять шості парламентські вибори за три роки

У неділю в Болгарії відбуваються шості за три роки парламентські вибори, але, за прогнозом аналітиків, вони вчергове навряд чи призведуть до формування стабільного уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Останні опитування свідчать про те, що жодна партія не отримає більшості. Дехто навіть допускає, що недільні вибори виллються у проведення сьомого голосування з 2021 року.

Виборчі дільниці відкрилися о 7 ранку. Результати екзитполів будуть оголошені одразу після закриття виборчих дільниць. Перші часткові результати очікують близько опівночі. Болгарський час збігається з українським.

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Згідно з останнім опитуванням Gallup, опублікованим у п'ятницю, партія ГЄРБ Бойко Борисова лідирує з 25,9% голосів.

За нею йдуть три партії, які ведуть напружену боротьбу за друге місце – це проєвропейська "Ми продовжуємо зміни", ультранаціоналістична проросійська партія "Відродження" і "Рух за права і свободу", який в основному представляє велику етнічну турецьку меншину. Їм прогнозують по приблизно 15%.

До сьогодні за останні кілька років Болгарія пережила п'ять парламентських виборів, які припали на квітень 2021 року, липень 2021 року, листопад 2021 року, жовтень 2022 року та квітень 2023 року.

Болгари також обирають у неділю своїх представників до Європейського парламенту разом з громадянами 20 інших держав ЄС, що голосують цього дня.

Нагадаємо, скандал з прослуховуванням струсонув виборчу кампанію в Болгарії.

Детально про сьогоднішні дострокові вибори читайте у статті: Чи стане Болгарія знову проросійською?