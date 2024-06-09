"Супервоскресенье" выборов, которые определят политику Евросоюза на 5 лет, проходит в ЕС

В Европейском Союзе 9 июня – "супервоскресенье" выборов в Европейский парламент, когда миллионы избирателей определяют, кто будет формировать политику ЕС на ближайшие пять лет.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Выборы в воскресенье являются главным и последним днем из четырехдневного цикла голосования, которое стартовало в четверг.

Выборы определят следующий состав Европейского парламента и, косвенно, состав исполнительного органа ЕС – Европейской комиссии.

Реклама:

Голосование проходит в 21 стране-члене Евросоюза, в том числе во Франции и Германии, которые направят в Европарламент наибольшее количество депутатов: 81 и 96 соответственно.

Голосование в воскресенье проходит также в Польше, Испании, Италии (второй день), Австрии, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Кипре, Дании, Эстонии, Финляндии, Греции, Венгрии, Литве, Люксембурге, Португалии, Румынии, Словении и Швеции.

Европейский парламент заявил, что обнародует результаты экзитпола по всему ЕС примерно в 21:30 по Киеву, а первый предварительный результат – после полуночи по киевскому времени.

Опросы прогнозируют, что либералы и "зеленые" потеряют места. Это уменьшит большинство правоцентристских и левоцентристских партий в Европарламенте и усложнит усилия, направленные на углубление европейской интеграции.

Ультраправые депутаты, по прогнозам, усилят свои позиции по сравнению с результатами прошлых европейских выборов 2019 года.

Правоцентристская и проукраинская Европейская народная партия, по прогнозам, останется крупнейшей группой в Европарламенте. Ее кандидат Урсула фон дер Ляйен из Германии попытается переизбраться на пост президента Еврокомиссии, однако не гарантировано, что ей это удастся.

Голосование уже прошло в Нидерландах. Там, по данным экзитпола, партия антиукраинского Герта Вилдерса пришла второй. Этот результат означает значительный успех для политсилы, поскольку она не имела ни одного места на предыдущих выборах в Европарламент, а теперь ей прогнозируют семь.

Голосование также уже прошло в Чехии, Ирландии, Латвии, Словакии и на Мальте.

Детали читайте в статье: Евросоюз ищет новых лидеров. Как будут выбирать руководство ЕС и что это означает для Украины.