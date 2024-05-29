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В Исландии началось новое извержение вулкана

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Новости — Среда, 29 мая 2024, 16:34 — Кристина Бондарева

В Исландии на полуострове Рейкьянес 29 мая началось извержение вулкана.

Это подтвердило метеорологическое бюро страны, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Iceland Review.

В среду утром из-за ожидаемого извержения и повышения сейсмической активности эвакуировали людей из города Гриндавик, курорта "Голубая лагуна" и электростанции Сварценги.

По сообщению метеорологического бюро, извержение началось вблизи Сунднукара, к северу от Гриндавика.

Шлейфы от извержения достигают не менее 50 метров в высоту, а длина трещины, похоже, превышает 1 километр. 

Ожидается, что вскоре поднимется вертолет береговой охраны, чтобы подтвердить точное место и размер извержения. Нынешнее извержение, похоже, происходит в том же месте, что и предыдущее зимой.

Национальный комиссар исландской полиции после консультаций с начальником полиции в регионе Судурнес решил объявить чрезвычайное положение в связи с извержением.

Это извержение стало восьмым на полуострове, где проживает около 30 тысяч человек, с 2021 года.

Предыдущие инциденты привели к перебоям с централизованным отоплением, закрытым ключевым дорогам и даже разрушенным нескольким домам в рыбацком городке Гриндавик, куда с тех пор вернулись лишь несколько жителей.

Чтобы предотвратить дальнейший ущерб, в районе были построены искусственные барьеры, чтобы отвести лаву от инфраструктуры.

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Исландия стихийные бедствия
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