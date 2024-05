В Исландии началось новое извержение вулкана

В Исландии на полуострове Рейкьянес 29 мая началось извержение вулкана.

Это подтвердило метеорологическое бюро страны, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Iceland Review.

В среду утром из-за ожидаемого извержения и повышения сейсмической активности эвакуировали людей из города Гриндавик, курорта "Голубая лагуна" и электростанции Сварценги.

The beginning of the eruption at Sundhnúksgíga was caught on RÚV's webcam.



Time lapse ⤵️ you can see the first five minutes of the eruption in 30 seconds. https://t.co/90aZm2mtfp pic.twitter.com/7ONYe1Jxpp

