В Исландии началось новое извержение вулкана

В Исландии на полуострове Рейкьянес 29 мая началось извержение вулкана.

Это подтвердило метеорологическое бюро страны, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Iceland Review.

В среду утром из-за ожидаемого извержения и повышения сейсмической активности эвакуировали людей из города Гриндавик, курорта "Голубая лагуна" и электростанции Сварценги.

По сообщению метеорологического бюро, извержение началось вблизи Сунднукара, к северу от Гриндавика.

Шлейфы от извержения достигают не менее 50 метров в высоту, а длина трещины, похоже, превышает 1 километр.

🇮🇸 | Una nueva erupción volcánica ha comenzado en la península de Reykjanes, en el suroeste de Islandia, informó el miércoles la oficina meteorológica del país, poco después de que las autoridades evacuaran la cercana localidad de Grindavik.



pic.twitter.com/CFKNBwNpP1 — Data Veritas (@data_veritas) May 29, 2024

Ожидается, что вскоре поднимется вертолет береговой охраны, чтобы подтвердить точное место и размер извержения. Нынешнее извержение, похоже, происходит в том же месте, что и предыдущее зимой.

Национальный комиссар исландской полиции после консультаций с начальником полиции в регионе Судурнес решил объявить чрезвычайное положение в связи с извержением.

Это извержение стало восьмым на полуострове, где проживает около 30 тысяч человек, с 2021 года.

Предыдущие инциденты привели к перебоям с централизованным отоплением, закрытым ключевым дорогам и даже разрушенным нескольким домам в рыбацком городке Гриндавик, куда с тех пор вернулись лишь несколько жителей.

Чтобы предотвратить дальнейший ущерб, в районе были построены искусственные барьеры, чтобы отвести лаву от инфраструктуры.