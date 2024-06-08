Партия Орбана стала крупнейшим рекламодателем Google в ЕС, распространяя антизападные нарративы

Партия премьера Венгрии Виктора Орбана "Фидес" и ее сателлиты установили рекорды в ЕС по объемам рекламы в соцсетях, полной антизападной дезинформации.

Об этом свидетельствуют результаты исследования независимого аналитического центра Political Capital, которые есть в распоряжении "Европейской правды".

Как отмечается, расходы на политическую рекламу в Венгрии очень асимметричны.

"В то время как проправительственный лагерь потратил 4,3 млн евро на рекламу в Meta и Google, все 14 оппозиционных партий и связанные с ними СМИ потратили менее пятой части этой суммы – 839 000 евро", – говорится в исследовании.

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Только партия "Фидес" и ее политики потратили 2,0 млн евро, что в 2,6 раза больше, чем все 14 оппозиционных партий вместе взятые, которые потратили 764 558 евро.

Уровень расходов на политическую рекламу в Интернете в Венгрии является выдающимся даже по европейским стандартам.

"В этом году „Фидес" был крупнейшим рекламодателем в Google в ЕС, оплатив шесть из 10 наиболее раскрученных видеороликов", – говорится в исследовании.

Авторы исследования утверждают, что "Фидес" и ее доверенные лица являются основными поставщиками враждебных дезинформационных нарративов в Венгрии, ответственными за 98,6% от общей суммы в 2,0 млн евро, потраченных на продвижение таких нарративов.

Наиболее продвигаемый враждебный нарратив за весь период с 4 февраля по 1 июня был направлен против новоиспеченного оппозиционера Петера Мадьяра, на которого приходится 46% общих расходов на продвижение таких нарративов.

Второй наиболее продвигаемый враждебный нарратив, на который приходится 34% общих расходов, касается войны в Украине, в котором утверждается, что "европейские провоенные политики и их венгерские прислужники хотят развязать Третью мировую войну". Важность этого нарратива постепенно возрастала с приближением выборов, и в последние недели он обогнал и частично поглотил все другие нарративы.

Третий наиболее продвигаемый враждебный нарратив, на который приходится 9% общих расходов, – об антиправительственных силах, якобы служащих иностранным интересам.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на этой неделе заявил, что его страна должна держаться подальше от войны, в которую, по его словам, украинцы будут втягивать ЕС и даже весь мир.

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