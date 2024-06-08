Соперник Орбана собрал многолюдный митинг в Будапеште накануне евровыборов

Политический новичок Петр Мадьяр, который надеется нанести удар по премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, мобилизовал десятки тысяч сторонников в Будапеште в субботу в последней демонстрации силы накануне выборов в Европейский парламент.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Петр Мадьяр, который за несколько месяцев создал сильнейшую оппозиционную партию в Венгрии, надеется использовать хороший результат на воскресных выборах в ЕС, чтобы продвинуть себя и свое движение к победе над Орбаном на следующих общенациональных выборах, запланированных на 2026 год.

фото с Facebook Петра Мадяра

Когда-то инсайдер партии Орбана "Фидес", Мадьяр быстро стал известным благодаря публичным обвинениям премьер-министра и его союзников в коррупции и антидемократических тенденциях.

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В субботу Мадьяр обратился к толпе, заполнившей площадь Героев в Будапеште, заявив, что он и его движение построят "более красивую, мирную и счастливую страну" и положат конец 14-летнему пребыванию Орбана у власти.

"Я был искрой, которая запустила двигатель перемен", – сказал он.

Последние опросы показывают, что "Фидес", вероятно, получит относительное большинство голосов на воскресных выборах, но партия Мадьяра "Уважение и свобода" (TISZA) может набрать до 30% и привести к потере мест для "Фидес" среди 21 члена венгерской делегации в законодательном органе ЕС.

TISZA получила свою базу поддержки среди избирателей, разочарованных как нелиберальной формой правления Орбана, так и традиционными оппозиционными партиями Венгрии, которые оказались неспособными бросить серьезный вызов правлению популистского лидера с 2010 года.

Мадьяр отверг обвинения Орбана в том, что он – или любые другие венгры – "выступают за войну". В майском интервью AP он недвусмысленно указал на потенциальные риски, если России будет разрешено удерживать оккупированные ею украинские территории, включая Крымский полуостров, который Москва аннексировала в 2014 году.

В своем последнем обращении к избирателям перед выборами в субботу он заявил, что положит конец "пропаганде страха" Орбана и будет работать на благо страны, где "нет ни левых, ни правых, а есть только венгры".

Подробнее о том, кто такой Петр Мадьяр читайте в статье Альтернатива для Венгрии. Как Петер Мадьяр стал угрозой для Орбана и чего ждать Украине