В Чехии назвали причину смертельной катастрофы на железной дороге, где погибли украинки

Причиной смертельной железнодорожной катастрофы в Чехии, в результате которой погибли две гражданки Украины, стало то, что пассажирский экспресс RegioJet проехал на запрещающий сигнал семафора.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление министра транспорта Чехии Мартина Купки.

Сейчас выясняется, что было причиной: техническая ошибка или человеческий фактор.

"Согласно выводам проверки, был пропущен сигнал в положении, запрещающем проезд скоростного пассажирского поезда", – отметил министр.

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По его словам, расследованием причин аварии занимается железнодорожная инспекция.

Купка добавил, что из-за аварии движение поездов до сих пор задерживается.

Напомним, поздно вечером 5 июня в центре Пардубице произошло лобовое столкновение пассажирского экспресса RegioJet 1021 с более чем 300 пассажирами, следовавшего с прицепными вагонами в Чоп, и грузового поезда ČD Cargo.

В результате столкновения поездов погибли четыре человека, среди которых две гражданки Украины.