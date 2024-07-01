Під Варшавою електричка зіткнулася з вантажівкою, є загиблі

Внаслідок ранкової ДТП на залізничному переїзді західніше Варшави загинув машиніст, а рух трасою тривалий час був перекритий.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Аварія сталася 1 липня близько 9:30 за місцевим часом на залізничному переїзді "Олтажев Керамічна", що на західній околиці Варшави.

Вантажівка з напівпричепом, завантажена будівельними матеріалами, під час перетину залізниці на регульованому переїзді потрапила під електричку, що прямувала до столиці з міста Лович.

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Машиніст внаслідок зіткнення отримав тяжкі травми, госпіталізували також одного із близько сотні пасажирів потяга. Оновлено. Згодом повідомили, що врятувати машиніста не вдалося.

Через інцидент інші пасажири зможуть скористатися своїми квитками для доїзду до Варшави на інших рейсах.

Будматеріали з напівпричепа розсипалися на дорозі, через що рух цією дорогою довелося перекрити, водіям доводиться шукати шляхи об’їзду.

Обставини інциденту поки невідомі. Як свідчать фото, це регульований залізничний переїзд, оснащений світловою сигналізацією, але без шлагбаумів.

Від аудиторії RMF24

Нагадаємо, минулого тижня сім людей загинули на залізничному переїзді у Словаччині. У владі попередньо назвали причиною людську помилку на залізниці.

На початку червня у чеському Пардубіце сталося лобове зіткнення пасажирського експреса RegioJet, що прямував з причепними вагонами до Чопа, із вантажним потягом. Внаслідок цієї катастрофи загинули дві українки та дві жінки зі Словаччини.

Причиною зіткнення попередньо назвали те, що пасажирський поїзд проїхав на заборонний сигнал семафора.