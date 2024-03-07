Швеция официально стала 32-м членом НАТО

Швеция официально завершила процедуру вступления в НАТО и стала полноправным членом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

7 марта в Вашингтоне премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон вручил госсекретарю США Энтони Блинкену подписанные документы о вступлении Швеции.

Это является последним формальным шагом в процедуре для того, чтобы Швеция считалась полноправным членом Североатлантического альянса после около 200 лет нейтралитета.

Напомним, днем по европейскому времени Госдеп США подтвердил, что в Вашингтон поступила последняя – венгерская – ратификационная грамота о вступлении Швеции.

После этого генсек НАТО Йенс Столтенберг официально пригласил Швецию к членству, а премьер Ульф Кристерссон, который с главой МИД заблаговременно прибыл в Вашингтон, подписал документы о вступлении.

Это завершает многострадальный процесс вступления Швеции в НАТО, которая рассчитывала завершить его вместе с Финляндией, но в итоге он затянулся более чем на год.

Сначала главным препятствием стал лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который формально выдвигал Швеции претензии за политическое убежище для его политических оппонентов и курдских лидеров, реальной же главной причиной были торги Эрдогана с США по поводу приобретения истребителей F-16.

Далее препятствием неожиданно стала Венгрия, при том, что Будапешт не выдвигал конкретных требований. Несмотря на неоднократные обещания "не стать последними" в процессе ратификации, Венгрия все же завершила этот процесс после Турции и даже после этого нашла способ дополнительно задержать окончательное вступление Швеции в НАТО.