Парламент Швеции одобрил соглашение об оборонном сотрудничестве с США

Парламент Швеции утвердил двустороннее оборонное соглашение с США – это произошло, несмотря на беспокойство экологов и левой оппозиции по поводу размещения ядерного оружия на шведской территории.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Euractiv.

После почти шестичасовых дебатов соглашение одобрили 266 голосами "за", против выступили 37 депутатов.

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Соглашение предоставляет американским военным право использовать 17 шведских военных баз и полигонов по всей стране, в дополнение к новым обязательствам Швеции в НАТО.

Вашингтон заключил аналогичные соглашения с несколькими другими странами, в том числе с Финляндией, Норвегией, Данией, странами Балтии и Польшей.

Однако пока неясно, когда именно США смогут начать развертывание личного состава и техники на шведских базах.

Глава Минобороны Швеции Пол Йонсон ожидает, что Швеция выполнит соглашение в течение месяца, а затем направит ноту в США. "Мы сказали, что меморандум может быть подписан примерно в августе, и тогда работа может продвинуться вперед", – сказал министр.

По мнению шведского правительства, соглашение усилит сдерживание России и в случае кризиса или конфликта расстояние, с которого могут быть развернуты солдаты США, если оружие, боеприпасы и топливо уже будут храниться на территории Швеции, будет значительно короче.

Однако оппозиционные партии "Зеленых" и левых остались критически настроенными из-за отсутствия в соглашении четких формулировок о ядерном оружии.

"Швеция – единственная страна в Скандинавском регионе, которая не имеет в соглашении пунктов, обеспечивающих защиту от ядерного оружия", – заявил депутат от Левой партии Хокан Свеннелинг во время дебатов во вторник.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил в прошлом месяце, что в военное время страна может разместить у себя ядерное оружие.

Шведское правительство неоднократно подтверждало, что оно и в дальнейшем будет решать, какое оружие ввозить в страну, но, по словам Свеннелинга, это может измениться, например, если к власти в США придет новый президент.

Йонсон отверг обвинения оппозиции, отметив, что Швеция остается суверенной страной.

"Совершенно очевидно, что Швеция является суверенной страной, нет никакой другой страны, которая может заставить Швецию иметь ядерное оружие на шведской территории", – сказал он.

Соглашение не содержит четких положений о запрете ядерного оружия на шведской территории.

Напомним, Швеция официально завершила процедуру обретения полноправного членства в НАТО 7 марта этого года.