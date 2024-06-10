Работники общественного вещателя Словакии бастовали против вмешательства властей

Работники словацкого общественного вещателя RTVS 10 июня провели многочасовую забастовку в знак протеста против планов правительства перезапустить его под новым руководством, опасаясь большего контроля со стороны властей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Несколько десятков работников RTVS прошли маршем от центральной площади Братиславы до Министерства культуры Словакии, выкрикивая "Свободные СМИ!" и "Мы не отдадим RTVS!". Это стало первой забастовкой в истории вещателя.

Фото: Dennik N

Его участники совместно с оппозиционными партиями Словакии критикуют законопроект о реформе общественного вещателя, который, по их мнению, повредит независимости СМИ и подавит критику правительства, давая возможность политикам вмешиваться в их деятельность.

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"Запланированные законодательные изменения будут угрожать редакционной и творческой независимости сотрудников RTVS", – заявил забастовочный комитет общественного вещателя Словакии.

Согласно реформе, RTVS (Радио и телевидение Словакии) также изменит свое название на STVR (Словацкое телевидение и радио), что, по словам работников, будет стоить миллионы евро в условиях и без того низкого бюджета вещателя.

Коалиционное правительство популистского премьер-министра Словакии Роберта Фицо 24 апреля одобрило реформу общественного вещания, а словацкий парламент проголосовал за нее на сессии в июне.

Среди прочего, закон предусматривает ликвидацию RTVS и образование на его месте новой организации, а также досрочное прекращение полномочий нынешнего директора вещателя – Любоша Махая, который начал работу летом 2022 года, до прихода нынешней коалиции к власти.

Фицо не раз обвинял RTVS в необъективности, а в ноябре 2023 года объявил бойкот четырем оппозиционным словацким СМИ, которых обвинил во "враждебной политической позиции".