Дуда хочет, чтобы Украину пригласили в НАТО на следующем саммите

Президент Польши Анджей Дуда надеется, что Украина получит приглашение в НАТО на следующем саммите Альянса.

Об этом он сказал перед началом заседания Евроатлантического совета в Вашингтоне, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Он вспомнил о своей встрече с президентом Владимиром Зеленским два дня назад в Варшаве и отметил, что формальное приглашение Украины в НАТО является крайне важным для Украины и Зеленского.

"Этот саммит это приглашение скорее всего не пришлет. Но я надеюсь и буду об этом говорить, что оно станет фактом на следующем саммите НАТО, который состоится в Гааге", – сказал Дуда.

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Он подчеркнул, что никто извне не имеет права блокировать членство Украины в Альянсе, и добавил, что это должно быть демократическое решение украинского народа и стран-союзников.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что сигналы, которые Украина получит на этом саммите, являются более позитивными по сравнению с прошлогодним саммитом.

Как сообщалось, последний проект итоговой декларации саммита Североатлантического альянса содержит положение о "необратимом" пути Украины в НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед этим заявил, что принятие новых членов в Альянс требует консенсуса, но шаги, которые делаются сейчас, позволят упростить членство Украины, когда наступит подходящее время.