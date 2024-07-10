Дуда хоче, щоб Україну запросили до НАТО на наступному саміті

Президент Польщі Анджей Дуда сподівається, що Україна отримає запрошення до НАТО на наступному саміті Альянсу.

Про це він сказав перед початком засідання Євроатлантичної ради у Вашингтоні, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Він згадав про свою зустріч з президентом Володимиром Зеленським два дні тому у Варшаві і зазначив, що формальне запрошення України до НАТО є вкрай важливим лля України і Зеленського.

"Цей саміть це запрошення найімовірніше не надішле. Але я сподіваюся і буду про це говорити, що воно стане фактом на наступному саміті НАТО, який відбудеться в Гаазі", – сказав Дуда.

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Він наголосив, що ніхто ззовні не має права блокувати членство України в Альянсі, і додав, що це має бути демократичне рішення українського народу і країн-союзників.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа заявив, що сигнали, які Україна отримає на цьому саміті, є більш позитивними порівняно з торішнім самітом.

Як повідомлялося, останній проєкт підсумкової декларації саміту Північноатлантичного альянсу містить положення про "незворотний" шлях України до НАТО.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг перед цим заявив, що прийняття нових членів в Альянс вимагає консенсусу, але кроки, які робляться зараз, дозволять спростити членство України, коли настане відповідний час.