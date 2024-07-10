Генсек НАТО: Конкретні дії Альянсу зроблять членство України простішим, коли настане час

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що прийняття нових членів в Альянс вимагає консенсусу, але кроки, які робляться зараз дозволять спростити членство України, коли настане відповідний час.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив перед початком засідання Євроатлантичної ради у Вашингтоні.

Він нагадав, що всі союзники згодні що Україна стане членом Альянсу, але занадто рано говорити, коли це станеться.

"Щоб запросити нового союзника нам потрібен консенсус. Ми рухаємося разом з Україною, Україна все ближче і ближче до членства і ми робимо це за допомогою конкретних дій", – сказав Столтенберг.

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За його словами, зараз питання лише у формулюваннях, які лідери збираються погодити пізніше сьогодні.

"Той факт, що ми матимемо командування НАТО з 700 людей, розташоване у Німеччині, а також хаби у східній частині Альянсу для спрощення навчання і безпекову допомогу для України також є частиною наближення України до НАТО", – заявив генсек.

Він також згадав про довготермінове фінансове зобов'язання, питання взаємосумісності, доставку західних винищувачів як приклади того, як Альянс рухає Україну до НАТО і робить "все простішим для них стати членом, коли буде правильний час".

Як відомо, на вашингтонському саміті НАТО не очікується запрошення Україні приєднатись до Альянсу.

Як розповідала "Європейська правда", у ніч на середу президент США оголосив про надання Україні нових систем Patriot, однак виявилося, що не всі оголошені постачання є новими.

Згодом у Білому домі пояснили, які ще системи ППО вони нададуть Україні.