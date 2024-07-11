Подозреваемый в работе на РФ экс-глава Генштаба Молдовы обжаловал лишение его госнаград

Бывший начальник Генштаба Молдовы Игорь Горган, которого подозревают в шпионаже в пользу России, обжаловал указ президента Майи Санду о лишении его государственных наград.

Об этом сообщил портал Anticorupție, пишет "Европейская правда".

Горган 9 июля подал запрос в суд Кишинева, которым обжаловал решение президента.

11 июня Санду подписала указ о лишении Горгана воинских званий и государственных наград, которые ему вручили в 2006 и 2015 годах.

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Напомним, в июне появилось журналистское расследование, в котором говорилось, что бывший начальник Генштаба Молдовы Горган, который покинул пост в 2021 году, годами был информатором российской военной разведки и до сих пор продолжает эту деятельность.

Служба информации и безопасности Молдовы подтвердила информацию из расследования, а Санду лишила Горгана государственных наград.

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особыми делами Молдовы 13 июня подтвердила, что завела уголовное дело против Горгана.