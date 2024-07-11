Підозрюваний в роботі на РФ ексглава Генштабу Молдови оскаржив позбавлення його держнагород

Колишній начальник Генштабу Молдови Ігор Горган, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії, оскаржив указ президентки Маї Санду про позбавлення його державних нагород.

Про це повідомив портал Anticorupție, пише "Європейська правда".

Горган 9 липня подав запит до суду Кишинева, яким оскаржив рішення президентки.

11 червня Санду підписала указ про позбавлення Горгана військових звань і державних нагород, які йому вручили у 2006 і 2015 роках.

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Нагадаємо, у червні з'явилось журналістське розслідування, в якому йшлося, що колишній начальник Генштабу Молдови Горган, який залишив посаду у 2021 році, роками був інформатором російської військової розвідки і досі продовжує цю діяльність.

Служба інформації та безпеки Молдови підтвердила інформацію з розслідування, а Санду позбавила Горгана державних нагород.

Прокуратура по боротьбі з організованою злочинністю та особливими справами Молдови 13 червня підтвердила, що завела кримінальну справу проти Горгана.