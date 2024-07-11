NYT: Некоторые советники Байдена обсуждают, как убедить его снять кандидатуру

Отдельные давние помощники и советники президента США Джо Байдена в последние дни пытаются придумать способы убедить президента оставить избирательную кампанию.

Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на трех человек, информированных по этому вопросу, пишет "Европейская правда".

Небольшая группа советников Байдена в администрации и в его предвыборном штабе сказали, что им придется убедить президента в нескольких вещах.

По их словам, они должны доказать президенту, что он не может выиграть у бывшего президента Дональда Трампа, и убедить его, что другой кандидат, например вице-президент Камала Харрис, может победить.

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Также они должны заверить Байдена, что когда он отойдет в сторону, то процесс выбора другого кандидата будет упорядоченным и не превратится в хаос в Демократической партии.

Среди самых больших препятствий, которые видят эти люди, – убедить Байдена, что он не сможет победить. По словам собеседника, перед провальными дебатами 27 июня президент сказал доверенным лицам, что у него больше шансов выиграть выборы, чем у Харриса.

Об этих дискуссиях рассказали трое знакомых с обсуждениями людей, которые говорили на условиях анонимности. Пока нет никаких признаков того, что эти разговоры доходили до самого Байдена, сказал один из собеседников.

В Белом доме эту информацию опровергли. "Однозначно, это неправда... Команда президента Байдена решительно поддерживает его", – сказал Эндрю Бейтс, представитель Белого дома.

Ти Джей Дакло, представитель кампании Байдена, сказал то же самое о политическом штабе президента.

Ближайшие к президенту люди – группа, в которую входят некоторые из его старейших советников и члены его семьи – остаются непоколебимыми в том, что Байден должен остаться в гонке. Один из источников издания отметил, что в ближайшем окружении Байдена такие разговоры не ведутся.

В штабе Байдена сходятся во мнении, что для того, чтобы убедить его, понадобятся конкретные цифры, в частности, опросы, которые показывают, что его поддержка существенно уменьшилась.

На закрытой встрече президента США Джо Байдена с конгрессменами от Демократической партии во вторник, 9 июля, не оказалось значительного количества голосов, которые бы призывали его снять кандидатуру с президентских выборов.

8 июля Байден заверил доноров кампании, что не снимется с выборов, и предложил больше не возвращаться к неудачным дебатам и сосредоточить усилия на победе.