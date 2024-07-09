Серед демократів-конгресменів більшість не виступили проти участі Байдена у виборах

На закритій зустрічі президента США Джо Байдена з конгресменами від Демократичної партії у вівторок, 9 липня, не виявилось значної кількості голосів, які б закликали його зняти кандидатуру з президентських виборів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації The Hill.

Більшість демократів, які публічно коментували зустріч із Байденом, підтвердили підтримку його кандидатури на виборах. Водночас лунали занепокоєння щодо того, чи зможе президент США подолати Трампа.

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Перед зібранням, за даними The Hill, виступили кілька демократів Палати представників, які публічно закликали Байдена вийти з перегонів. Але, додали співрозмовники, нових закликів до заміни кандидата не знайшлось.

Це свідчить, що ситуація починає змінюватися на користь президента США, який рішуче наполягає на подальшій участі у виборах попри занепокоєння щодо його віку та здатності перемогти Дональда Трампа.

Водночас один із законодавців на умовах анонімності сказав The Hill, що ситуація може змінитись, якщо опитування покажуть падіння рейтингу Байдена в так званих ключових штатах, голосування в яких може визначити долю всіх виборів.

8 липня Байден знову запевнив донорів кампанії, що не зніметься з виборів, та запропонував більше не повертатись до невдалих дебатів та зосередити зусилля на перемозі.

Також Байден надіслав листа демократам Конгресу США, заявивши про наміри залишити свою кандидатуру на виборах попри публічний спротив кількох конгресменів.

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