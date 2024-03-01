Сенат США отклонил попытку остановить продажу истребителей F-16 Турции

Сенат США в четверг отверг попытку остановить продажу Турции истребителей F-16 и комплектов для их модернизации на сумму 23 миллиарда долларов, одобренного администрацией президента Джо Байдена после согласия Турции на вступление Швеции в НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Сенат проголосовал 79 голосами против 13 против резолюции о неодобрении продажи, внесенной сенатором-республиканцем Рэндом Полом.

Перед голосованием Пол раскритиковал правительство Турции и заявил, что разрешение на продажу поощрит его "неправильное поведение".

Сторонники продажи заявили, что для Вашингтона важно сдержать свое слово перед союзником по НАТО.

Администрация Байдена официально сообщила Конгрессу 26 января о своем намерении продлить продажу 40 истребителей Lockheed Martin F-16 и почти 80 модернизационных комплектов Турции, через день после того, как Анкара полностью завершила ратификацию членства Швеции в НАТО.

Продажа задерживалась в течение нескольких месяцев из-за проблем, в том числе из-за отказа Турции одобрить вступление Швеции в военный альянс.

Впервые Турция обратилась с просьбой осуществить покупку в октябре 2021 года.

Накануне в Министерстве национальной обороны Турции заявили о получении проекта предложения и разрешительного письма от США по запросу на поставку новых истребителей F-16.

Турция, которая стремится модернизировать свои военно-воздушные силы, также разрабатывает собственный национальный боевой самолет KAAN в сотрудничестве с британской BAE Systems.