Школы в Англии получили право запрещать мобильные телефоны

Министерство образования Великобритании 19 февраля опубликовало руководящие принципы для школ Англии, которые регулируют их полномочия по запрету использования мобильных телефонов учениками.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба британского правительства.

Принятые британским Минобразования правила позволяют английским школам самостоятельно устанавливать политику использования телефонов учениками, а также определяют наказание за ее нарушение – вплоть до оставления после уроков или конфискации гаджета.

Правила предусматривают четыре различных варианта регулирования. В наиболее строгом виде ученики не могут даже проносить телефоны на территорию школы или должны сдавать их перед началом занятий и забирать после.

Более либеральные варианты предусматривают, что ученики самостоятельно оставляют телефоны в специальных шкафчиках на время уроков или что школа доверяет ученикам и те могут носить телефоны при себе, но не пользоваться ими.

Для проверки соблюдения правил учителям в школах Англии позволяют при определенных условиях обыскивать рюкзаки учеников, а также конфисковать телефоны или оставлять учеников после школы в качестве наказания.

По официальным данным, около трети (29%) учеников средних школ Англии пользуются мобильными телефонами в школе, когда это не предусмотрено. Опасность заключается в том, что это может привести к буллингу, отвлечению внимания и срыву занятий.

Англия присоединилась к другим странам, где мобильные телефоны на уроках уже запрещены – в частности Испании, Португалии и Франции. Этот шаг также соответствует рекомендации ООН о рисках использования смартфонов в школах.

Ранее стало известно, что правительство и парламент Нидерландов достигли договоренности о запрете использования мобильных телефонов учениками с 1 января 2024 года.