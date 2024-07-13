Министр спорта Франции погрузилась в Сену, чтобы доказать ее чистоту перед Олимпиадой

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера нырнула в реку Сена в субботу за 13 дней до начала Олимпийских игр в Париже, чтобы доказать, что качество воды пригодно для купания.

Кадры опубликовал французский телеканал BFM-TV, пишет "Европейская правда".

Министра сопровождал Алексис Ганкуан, один из знаменосцев французской делегации на Паралимпийских играх.

Baignade dans la Seine: les images de la ministre des Sports plongeant dans le fleuve à Paris à 13 jours des JO pic.twitter.com/xzZu3K13so Реклама: July 13, 2024

Удеа-Кастера, одетая в гидрокостюм и шапочку, поскользнулась, когда входила в Сену. Тем не менее, она стала первой политической фигурой, которая проплыла в реке – ранее это обещали сделать президент Эмманюэль Макрон и мэр Парижа Анн Идальго.

Amélie Oudéa-Castera plonge dans la Seine, à 13 jours des Jeux olympiques pic.twitter.com/5dfyOoVvf1 – BFMTV (@BFMTV) July 13, 2024

Вопрос о том, будет ли вода в Сене достаточно чистой для проведения в ней олимпийских соревнований по плаванию, несколько месяцев держал парижских чиновников в беспокойстве.

В течение последних нескольких дней качество воды в Сене признали соответствующим стандартам и Удеа-Кастера в субботу поплавала накануне соревнований.

В июне результаты анализа воды часто были тревожными, но с начала июля начали появляться первые обнадеживающие результаты.

На Сене планируют проводить церемонию открытия, а также соревнования по трем дисциплинам: триатлону 30-31 июля и 5 августа, марафонскому плаванию 8-9 августа и паратриатлону 1-2 сентября.