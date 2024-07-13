Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе уверен, что его страна обязательно наладит отношения с государствами Запада и еще до 2030 года Грузия будет наиболее готовой к интеграции в ЕС среди всех стран-кандидатов.

Заявление Кобахидзе в субботу приводит издание SOVA, пишет "Европейская правда".

Кобахидзе назвал печальным решение западных партнеров Грузии приостановить финансирование в различных сферах.

"Это печальное решение (о замораживании финансирования). Это не поможет оздоровить отношения. За 3-4 года в Грузии сложились такие процессы, что в отношениях возникли качественно определенные трудности, и их необходимо перезагрузить и оздоровить", – сказал Кобахидзе.

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Он добавил, что "это все очень печально", но настроен он оптимистично. Кобахидзе выразил необъяснимый оптимизм несмотря на то, что процесс вступления Грузии в ЕС сейчас по сути заморожен из-за антидемократического отката действующей власти.

"Я считаю, что отношения начнут оздоравливаться максимум с начала следующего года. Мы настроены оптимистично. Скажу, что к 2030 году Грузия будет наиболее готовой к интеграции в Европейский союз по сравнению со всеми странами-кандидатами. Для этого и в дальнейшем будут делаться соответствующие шаги", – пообещал Ираклий Кобахидзе.

Отношения Грузии и Запада в последние месяцы резко ухудшились, прежде всего после принятия так называемого закона об "иноагентах", который раскритиковали из-за антидемократичности и сходства с российским.

В конце июня лидеры ЕС заявили о де-факто приостановлении процесса вступления Грузии.

Недавно посол ЕС в Грузии объявил о замораживании 30 млн евро на поддержку оборонного сектора Грузии, а США объявили о переносе на неопределенный срок совместных военных учений Noble Partner.

Кроме того, впервые с 2008 года решение саммита НАТО не упомянуло о вступлении Грузии.