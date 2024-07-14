Атталь возглавит группу партии Макрона в парламенте Франции

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь возглавит парламентскую группу центристской партии президента Эмманюэля Макрона "Возрождение" в Национальном собрании Франции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Всего 84 из 98 депутатов "Возрождения" проголосовали за назначение Атталя главой группы.

В послании Атталь пообещал "строить мосты с политическими силами, которые преданы республике и успеху Франции, уважая ценности партии".

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Ранее он заявлял, что хочет переосмыслить и возродить партию.

Он был единственным кандидатом на должность лидера парламентской группы.

Атталь предложил уйти в отставку с поста премьер-министра после поражения на выборах, но Макрон попросил его временно остаться на посту главы правительства.

По данным СМИ, Макрон намерен принять отставку премьер-министра Габриэля Аттала во вторник, 16 июля, после последнего заседания правительства.

В то же время Макрон отказывается назначать нового главу правительства до формирования коалиции, хотя его центристский блок уступил левым партиям.

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