Макрон не принял отставку премьера Атталя

Президент Франции Эмманюэль Макрон не принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя после выборов.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Премьер Габриэль Атталь, как и обещал после второго тура досрочных парламентских выборов, в понедельник подал заявление об отставке.

Однако Макрон не принял его и попросил Атталя пока оставаться на посту, "чтобы обеспечить стабильность страны", сообщили BFMTV в Елисейском дворце.

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Также французский президент поблагодарил Атталя за его роль в кампании во время выборов в Европарламент и досрочных выборов во Франции.

Напомним, экзитполы по итогам финального тура голосования, а вслед за ними и официальные результаты подтвердили сенсационную победу альянса левых и второе место пропрезидентского блока, тогда как ультраправые оказались на третьем месте.

Председатель партии Макрона Стефан Сежурне заявил, что готов работать с основными партиями, но исключил любое соглашение с политической силой Меланшона. Левые пока не знают, кого выдвинут кандидатом в премьеры.