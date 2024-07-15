Французские левые еще спорят о кандидате в премьеры, партия Меланшона отстранилась

Одна из ключевых партий в альянсе левых "Новый народный фронт", который получил 1-е место на парламентских выборах во Франции, приостановила участие в переговорах о формировании правительства, пока другие партнеры не определятся с кандидатурой на председателя Национальной ассамблеи.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

В понедельник "Непокоренная Франция" Жана-Люка Меланшона заявила, что прекращает дискуссии с партнерами, "пока не будет определена единая кандидатура" и пока не состоится голосование за нее.

Их заявление появилось после того, как социалисты отвергли кандидатуру коммунистки Югет Белло (руководительницы регионального совета в заморском департаменте Реюньон, близкой к Меланшону) на должность премьер-министра, предложенную несколькими политсилами.

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"Этот непонятный отказ подтверждает, что Социалистическая партия решила ветировать любую кандидатуру от ННФ, чтобы навязывать собственную, с аргументами, что это будет единственным приемлемым вариантом для Эмманюэля Макрона", – заявили в политсиле Меланшона.

Одновременно партия заявила, что президент Эмманюэль Макрон якобы хочет сорвать избрание спикера Национальной ассамблеи 18 июля и нивелировать результат выборов "при молчаливом согласии "Нацобъединения", и призвала левых наконец договориться о единой кандидатуре на спикера.

"Мы заранее принимаем то, что эта кандидатура не будет кем-то из "непокоренных", если это несправедливая предпосылка того, чтобы у нас была единая кандидатура", – добавили в заявлении.

Напомним, ранее Эмманюэль Макрон оставил на посту действующего премьер-министра Габриэля Атталя, своего соратника, который сразу после объявления результатов выборов подал заявление об отставке.

На прошлой неделе Меланшон еще не исключал, что может претендовать на премьерский пост.

Левые были единственной политической силой, которая шла на выборы, не назвав кандидатуру своего кандидата в премьеры. Это было сделано потому, что Меланшон на этом посту мог отпугнуть значительную часть умеренных избирателей. Но и поставить другую кандидатуру было невозможно – на тот момент "Непокоренная Франция" имела наибольшее присутствие в парламенте среди левых сил.

Подробнее о сенсационных результатах выборов и вариантах коалиции читайте в статье "Макрон-победитель: как Франция остановила приход к власти ультраправых и что это значит для Украины".