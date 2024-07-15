Французькі ліві ще сперечаються про кандидата у прем’єри, партія Меланшона відсторонилася

Одна з ключових партій в альянсі лівих "Новий народний фронт", який здобув 1-ше місце на парламентських виборах у Франції, призупинила участь у перемовинах про формування уряду, доки інші партнери не визначаться з кандидатурою на голову Національної асамблеї.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

У понеділок "Нескорена Франція" Жана-Люка Меланшона заявила, що припиняє дискусії з партнерами, "доки не буде визначено єдину кандидатуру" і доки не відбудеться голосування за неї.

Їхня заява з’явилася після того, як соціалісти відкинули кандидатуру комуністки Югет Белло (очільниці регіональної ради у заморському департаменті Реюньйон, близької до Меланшона) на посаду прем’єр-міністра, запропоновану кількома політсилами.

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"Ця незрозуміла відмова підтверджує, що Соціалістична партія вирішила ветувати будь-яку кандидатуру від ННФ, аби нав’язувати власну, з аргументами, що це буде єдиним прийнятним варіантом для Емманюеля Макрона", – заявили у політсилі Меланшона.

Одночасно партія заявила, що президент Емманюель Макрон буцімто хоче зірвати обрання спікера Національної асамблеї 18 липня і знівелювати результат виборів "за мовчазної згоди "Нацоб’єднання", та закликала лівих врешті домовитися про єдину кандидатуру на спікера.

"Ми завчасно приймаємо те, що ця кандидатура не буде кимось із "нескорених", якщо це несправедлива передумова того, щоб у нас була єдина кандидатура", – додали у заяві.

Нагадаємо, раніше Емманюель Макрон залишив на посаді чинного прем’єр-міністра Габріеля Атталя, свого соратника, який одразу після оголошення результатів виборів подав заяву про відставку.

Минулого тижня Меланшон ще не виключав, що може претендувати на прем’єрську посаду.

Ліві були єдиною політичною силою, яка йшла на вибори, не назвавши кандидатуру свого кандидата у прем’єри. Це було зроблено тому, що Меланшон на цій посаді міг відлякати значну частину поміркованих виборців. Але й поставити іншу кандидатуру було неможливо – на той момент "Нескорена Франція" мала найбільшу присутність у парламенті серед лівих сил.

Детальніше про сенсаційні результати виборів та варіанти коаліції читайте у статті "Макрон-переможець: як Франція зупинила прихід до влади ультраправих і що це означає для України".