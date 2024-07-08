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Французькі ліві після несподіваної перемоги поки не знають, кого висунуть прем'єром

Новини — Понеділок, 8 липня 2024, 09:27 — Марія Ємець

Блок лівих сил "Новий народний фронт", який за підсумками парламентських виборів у Франції неочікувано виявились переможцями, поки визначається з тим, кого пропонувати на посаду прем’єр-міністра. 

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Відколи оголосили результати екзитполів, що прогнозували перемогу лівим і лише третє місце – партії Ле Пен із соратниками, члени "Нового народного фронту" почали закликати президента призначити новим керівником уряду когось з альянсу переможців.

Між самими учасниками блоку ще немає згоди з цього приводу.

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Від представників "Зелених" пролунали думки про те, що рішення будуть ухвалювати "спокійно і без поспіху", прагнучи досягти консенсусу між усіма учасниками лівого альянсу.

Протягом кампанії як потенційного прем’єра неодноразово згадували лідера "Нескореної Франції" Жана-Люка Меланшона – як представника однієї з основних партій в альянсі. Цей сценарій не виключений, але означає, що на таку кандидатуру мають погодитися всі інші соратники. 

Нагадаємо, екзитполи за підсумками фінального туру голосування, а слідом за ними і офіційні результати підтвердили сенсаційну перемогу альянсу лівих та друге місце пропрезидентського блоку, тоді як ультраправі – які вже готувалися формувати уряд – опинилися на третьому місці. 

Голова партії Макрона Стефан Сежурне заявив, що готовий працювати з основними партіями, але виключив будь-яку угоду з політичною силою Меланшона.

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив, що в понеділок вранці передасть президенту Емманюелю Макрону заяву про свою відставку.

Сам президент Франції заявив, що чекатиме, поки новий склад парламенту визначить якусь "структуру", щоб вирішити, яким буде його наступний крок.

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Франція
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