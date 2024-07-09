Противоречивый лидер французских левых еще не исключает свою кандидатуру на должность премьера

Лидер "Непокоренной Франции", которая шла на выборы в составе альянса левых "Новый народный фронт", Жан-Люк Меланшон заявил, что у партии есть немало потенциальных кандидатур на премьерский пост, и не стал исключать, что это может быть он сам.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Меланшон заявил, что у "Непокоренной Франции" есть много потенциальных кандидатур на должность премьер-министра, и поименно назвал трех своих соратников.

На вопрос о его собственной кандидатуре Меланшон в очередной раз отказался исключить то, что это может быть и он.

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"Нельзя без причин говорить "точно не он", или "точно не она", – сказал он, добавив, что считает себя способным занимать такую должность.

Он заявил также, что "никогда не будет проблемой, а всегда частью решения".

Меланшон утвердительно ответил на вопрос о том, определятся ли левые со своим кандидатом на пост премьера на этой неделе.

Левые были единственной политической силой, которая шла на выборы, не назвав кандидатуру своего кандидата в премьеры. Это было сделано потому, что Меланшон на этой должности мог отпугнуть значительную часть умеренных избирателей. Но и поставить другую кандидатуру было невозможно – на тот момент "Непокоренная Франция" имела наибольшее присутствие в парламенте среди левых сил.

Подробнее о сенсационных результатах выборов и вариантах коалиции читайте в статье "Макрон-победитель: как Франция остановила приход к власти ультраправых и что это значит для Украины".