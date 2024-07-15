На польско-немецкой границе задержали украинца, везшего в багажнике афганцев

В ночь на понедельник совместный патруль пограничной полиции Германии и Польши задержал гражданина Украины с эстонским видом на жительство, который на своем автомобиле пытался вывезти в Германию восьмерых граждан Афганистана.

Об этом сообщила немецкая полиция, пишет "Европейская правда".

Около трех часов ночи в пограничном польском городе Слубице патруль задержал автомобиль на эстонских номерах, который направлялся в Германию.

За рулем автомобиля находился 40-летний мужчина, который предъявил полицейским украинский паспорт и эстонский вид на жительство.

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В транспортном средстве находилось еще восемь мужчин-афганцев: четверо на заднем сиденье и четверо в багажнике.

Ни один из граждан Афганистана, в возрасте от 19 до 52 лет, не смог предъявить документы, которые бы позволили им находиться в Германии.

Польская пограничная полиция временно арестовала подозреваемого в незаконной перевозке украинца и взяла под стражу восьмерых нелегалов.

Польские власти взяли на себя дальнейшее расследование.

Напомним, пограничная полиция Молдовы 15 июля задержала мужчину, причастного к организации схемы незаконной миграции граждан Украины в страны ЕС.

В начале июня румынские правоохранители задержали гражданина Украины при попытке дать 20 тысяч долларов таможенникам в порту Констанца, чтобы ему разрешили беспошлинно ввезти в страну контейнер с обувью.