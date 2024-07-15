На польсько-німецькому кордоні затримали українця, що віз у багажнику афганців

У ніч на понеділок спільний патруль прикордонної поліції Німеччини і Польщі затримав громадянина України з естонською посвідкою на проживання, який на своєму автомобілі намагався вивезти до Німеччини вісьмох громадян Афганістану.

Про це повідомила німецька поліція, пише "Європейська правда".

Близько третьої години ночі в прикордонному польському місті Слубіце патруль затримав автомобіль на естонських номерах, який прямував до Німеччини.

За кермом автомобіля перебував 40-річний чоловік, який пред’явив поліцейським український паспорт та естонську посвідку на проживання.

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У транспортному засобі перебувало ще вісім чоловіків-афганців: четверо на задньому сидінні і четверо в багажнику.

Жоден з громадян Афганістану, віком від 19 до 52 років, не зміг пред'явити документи, які б дозволили їм перебувати в Німеччині.

Польська прикордонна поліція тимчасово заарештувала підозрюваного у незаконному перевезенні українця та взяла під варту вісьмох нелегалів.

Польська влада взяла на себе подальше розслідування.

Нагадаємо, прикордонна поліція Молдови 15 липня затримала чоловіка, причетного до організації схеми незаконної міграції громадян України до країн ЄС.

На початку червня румунські правоохоронці затримали громадянина України під час спроби дати 20 тисяч доларів митникам у порту Констанца, щоб йому дозволили безмитно ввезти в країну контейнер з взуттям.