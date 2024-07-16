Во Франции часть левого блока согласовала кандидатуру на должность премьера

Во Франции три из четырех сил из левого блока "Новый народный фронт" выбрали Лоранс Тубиана своим кандидатом на должность премьер-министра.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

73-летняя Тубиана – дипломат и ученый, которая была ведущим участником переговоров по историческим Парижским соглашениям 2015 года, а с 2017 года возглавляет Европейский климатический фонд. Она была советником предыдущего правительства, но не связана ни с одной политической партией.

Кандидатуру Лоранс Тубиана предложили социалисты, экологи и коммунисты. В то же время крупнейшая партия из блока левых, "Непокоренная Франция", заявила, что не хочет видеть кандидата от "гражданского общества", и настаивает, что это должен быть их представитель.

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"Непокоренная Франция" также отвергает предложения своих союзников о сотрудничестве с центристскими партиями для формирования коалиции, способной получить вотум доверия в парламенте.

Депутат "Непокоренной Франции" Поль Ванье заявил, что его партия не поддержит Тубиана на посту премьер-министра, поскольку ее взгляды слишком близки к взглядам президента-центриста Эмманюэля Макрона, и это было бы "предательством" избирателей альянса.

Напомним, ранее Эмманюэль Макрон оставил на посту действующего премьер-министра Габриэля Атталя, своего соратника, который сразу после объявления результатов выборов подал заявление об отставке.

На прошлой неделе лидер "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон еще не исключал, что может претендовать на премьерский пост.

Левые были единственной политической силой, которая шла на выборы, не назвав кандидатуру своего кандидата в премьеры. Это было сделано потому, что Меланшон на этом посту мог отпугнуть значительную часть умеренных избирателей. Но и поставить другую кандидатуру было невозможно – на тот момент "Непокоренная Франция" имела наибольшее присутствие в парламенте среди левых сил.

Подробнее о сенсационных результатах выборов и вариантах коалиции читайте в статье "Макрон-победитель: как Франция остановила приход к власти ультраправых и что это значит для Украины".